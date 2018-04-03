دي خيا يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد خلال أيام

يستعد حارس المرمى الإسباني الدولي ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ديفيد دي خيا لحسم مستقبله في ملعب “أولد ترافورد” خلال الأيام القادمة، وقبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا إلى أقصى حد.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أكدت أن ديفيد دي خيا سيوقع على عقد جديد مع النادي الإنجليزي خلال الفترة القادمة، لينتهي الإرتباط بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن راتب دي خيا الحالي والذي يبلغ 210 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد سيرتفع قبل المشاركة في كأس العالم وعند تجديد العقد ليصبح 350 آلف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وسيبدأ مانشستر يونايتد محادثات تجديد عقد اللاعب الإسباني في الشهر الحالي بعد مناقشات أولية انطلقت بينهما في بداية الموسم الكروي.

ويريد النادي جعل دي خيا ثاني أكثر لاعب حصولاً على راتب أسبوعي في الفريق بعد أليكسس سانشيز الذي يحصل على 505 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وقال مصدر خاص للصحيفة أن دي خيا لا يريد المشاركة في المونديال دون معرفة مستقبله، حيث يريد وضع النقاط على الحروف قبل ذلك.