بالصور.. المدن التي بُعثت من جديد
تعرضت مدينة مينسك، عاصمة بيلاروسيا، لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية. شارك المحليون بجد في ترميمها.
تم تدمير أكثر من 90٪ من مدينة فولغوغراد، روسيا، خلال الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945). لإنشاء خطوط شوارع جديدة، تم تغيير الخطة التاريخية للمدينة.
دُمرت حوالي ثلاثة أرباع من المباني في مدينة مورمانسك الروسية خلال الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945). وتم ترميمها في بداية خمسينات القرن الماضي.
تم تدمير 90% من المباني في مدينة موستار، عاصمة، البوسنة والهرسك، خلال حرب البوسنة في تسعينات القرن الماضي.
تعرضت مينة طوكيو لحريق هائل بعد زلزال قوي ضرب البلاد في عام 1923. وعلى الرغم من أن خطة إعادة الإعمار بدت مكلفة للغاية، إلا أن المدينة بدأت تتعافى تدريجيا.
بيروت
منذ أن أن انتهت حرب لبنان، أخذ االلبنانيون في إعمار عاصمتهم بيروت. وبحلول عام 2006، استعادت المدينة مكانتها كمركز سياحي وثقافي وفكري في الشرق الأوسط.