بالصور.. المدن التي بُعثت من جديد

تعرضت مينة طوكيو لحريق هائل بعد زلزال قوي ضرب البلاد في عام 1923. وعلى الرغم من أن خطة إعادة الإعمار بدت مكلفة للغاية، إلا أن المدينة بدأت تتعافى تدريجيا.

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