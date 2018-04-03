“الخدمة الوطنية”: إنعقاد الدورة الصيفية التطوعية لطلبة المدارس 8 يوليو

أعلنت الخدمة الوطنية لدولة الإمارات، إنعقاد الدورة الصيفية التطوعية الثالثة لطلبة المدارس للفئة العمرية 13 إلى 16 سنة، بتاريخ 8 يوليو (تموز) 2018 ولمدة 4 أسابيع، وخصصت هذه الدورة لطلاب وطالبات المدارس الذين يرغبون في خوض التجربة العسكرية بكل فخر وإعتزاز لما فيها من أهدافاً سامية تساهم في بناء شخصية قوية فعالة.

وذكرت بأن تاريخ 1 يونيو (حزيران) 2018 هو أخر يوم للتسجيل، ويمكن التسجيل الدورة الصيفية التطوعية الثالثة من خلال التطبيق الذكي “UAENSR”.