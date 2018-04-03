3 مخالفات و7 إنذارات بحق تجمعات سكن العمال المؤقتة في أبوظبي

نفذ مركز بلدية الشهامة- بلدية مدينة أبوظبي – حملة تفتيشية شاملة على تجمعات السكن المؤقت لعمال الشركات في المناطق الجغرافية التابعة لصلاحيات المركز، شملت 15 شركة في مناطق عديدة منها: روضة الريف، والجرف (حزام الغابات) سيح سديرة، والسمحة، والريف، وسيح شعيب، الشهامة القديمة، وذلك بهدف التدقيق على تطبيق معايير المظهر العام للمدينة وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة لقاطني هذه التجمعات السكنية، والاطلاع على مدى التزام الشركات بتقديم الخدمات والأسباب المعيشية والسكنية الحضارية إلى العمال.

وتأتي هذه الحملة تأكيدا على التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات بالقيم الإنسانية التي تتبناها الحكومة في التعاطي مع كافة الفئات التي تعيش على أرض الإمارات من خلال إيمانها بأهمية وضرورة توفير كافة السبل التي تضمن لفئة العمال الحياة المستقرة والكريمة وتسخير الإمكانات من أجل حفظ حياتهم وصحتهم والتأكيد على حصولهم على جميع حقوقهم التي تنص عليها قوانين وتشريعات الدولة فيما يختص بعلاقة العمال بأرباب عملهم والتركيز على المعايير الأساسية المتعلقة بالسكن الملائم والحضاري.

وضمن هذا الإطار تحث البلدية جميع الشركات على حتمية إسكان العمال في المدن العمالية الحديثة بما يتطابق مع المنظور الحضاري الذي يتماشى وعناوين النهضة العمرانية الشاملة في الدولة والتي تحفظ الحقوق الإنسانية للعمال في أرقى مستوياتها.

وأوضحت البلدية أن الحملة التي انطلقت منذ بداية العام الحالي وما تزال مستمرة أسفرت عن تحرير 3 مخالفات بحق تجمعات سكن العمال التابعة للشركات في المناطق المذكورة سالفا، بالإضافة إلى توجيه 7 إنذارات للشركات الغير الملتزمة بمعايير السلامة والأمن والصحة العامة، مؤكدة أنها تستند في تنظيم هذه الحملة على القانون رقم 16 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء، ومن ضمنها بناء تجمعات سكن العمال.

وأوضحت البلدية أن المخالفات التي تم رصدها تراوحت بين انتهاء مدة ترخيص مجمع سكن العمال، ومخالفة عدم وجود احتياطات الأمن والسلامة، كما تم رصد صالون حلاقة غير مرخص ضمن أحد مجمعات سكن العمال.

ونوهت البلدية أن الحملات المشابهة مستمرة وبشكل أسبوعي بهدف تغطية جميع التجمعات العمالية السكنية التابعة للمناطق الصناعية والشركات.

كما قامت فرق التفتيش بالاطلاع على عقود الإيجارات ومطابقتها والتأكد من صلاحيتها، والتحقق من توفر شروط السلامة لكافة العمال ونوعية الطعام المقدم في هذه التجمعات السكنية، ومستوى السكن وسلامته وخصوصا غرف النوم، والمطابخ والصالات الترفيهية والرعاية الصحية، وإجراءات الطوارئ والسلامة، وإعداد تقرير بكل هذه المشاهدات ومتابعها بشكل منهجي بهدف إنهاء جميع المخالفات وتوفير أفضل مستويات السكن الملائم للعمال.