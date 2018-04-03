354 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 18 مليون في “المركاض”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 354 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 113 مبايعة بقيمة 201 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضى بقيمة 79 مليون درهم و 99 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 122 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة جبل على.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 153 مليون درهم منها 11 رهونات أراضى بقيمة 106 مليون درهم و 57 رهونات فلل وشقق بقيمة 47 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 3 بقيمة 43 مليون درهم وأخرى فى منطقة ند حصة بقيمة 37 مليون درهم.