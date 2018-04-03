الموارد البشرية والتوطين: أجر العامل المساعد يحدده طرفا علاقة العمل بالتراضي

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين ” ان اجر العمالة المساعدة في دولة الامارات العربية المتحدة يحدده طرفا علاقة العمل بموجب العقد المبرم بينهما والذي يقوم على اساس التراضي والشفافية بين الطرفين وتكون مرجعيته القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة “.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم ( الثلاثاء) ” ان سوق العمل في دولة الامارات يتميز بأنه سوق مفتوح يستضيف مختلف الثقافات للعمل التعاقدي المؤقت وفق مبدأ العرض والطلب والذي يحدد بمقتضاه الطرفان شروط وظروف العمل والامتيازات التي يحصل عليها العامل بما في ذلك قيمة الاجر وذلك كله في عرض العمل الذي يتلقاه العامل في بلده والذي تتطابق كافة بنوده مع عقد العمل الذي يوقعه العامل فور وصوله الى الدولة”.

وأكد البيان ” ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لا تعتد بما يصدر من نشرات بخصوص تحديد أجور العمالة المساعدة لا سيما وان تحديد حد أدنى للاجور ليس من ضمن سياسات سوق العمل التي تطبقها الوزارة، وإنما يحدد الأجر بناء على مبدأ العرض والطلب والتراضي والشفافية بين طرفي علاقة العمل في كافة الاشتراطات والامتيازات”.