شرطة أبوظبي تقيم مأدبة غداء لطفلة اتصلت على «رقم الطوارئ»

أقامت شرطة أبوظبي مأدبة غداء في استراحة الضباط للطفلة ليلى المنصوري 7 سنوات التي كانت قد اتصلت بالرقم المخصص للطوارئ “999” بمركز القيادة والتحكم “غرفة العمليات ” لتدعو منتسبي المركز لتناول وجبة الغداء في بيت عائلتها المضيافة .

وتلقت الطفلة ليلى المنصوري دعوة لإشراكها في برنامج أصدقاء الشرطة، وزيارة “غرفة العمليات ” التي اتصلت عليها للتعرف على مهامها في حالات الإبلاغ عن الحالات الطارئة وطلب النجدة.

وكان العميد ناصر المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية التقى الطلبة المشاركين في برنامج أصدقاء الشرطة مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تلبية النداءات والمكالمات التي ترد من الجمهور على خط الطوارئ 999 لافتاً إلى أن الأولوية للاتصالات الأكثر جدية وخطورة خاصة التي تتعلق بإنقاذ حياة البشر و الاستجابة لها في أسرع وقت .

وأوضح المسكري، بأن “غرفة العمليات” لا تهمل أي نداء مهما كان المتصل، وتتعامل مع مكالمات الجمهور بكل جدّية وحرص في تلبية احتياجات المتصل، مشيراً إلى أن الأولوية للاتصالات الأكثر جدية وخطورة خاصة التي تتعلق بإنقاذ حياة البشر و الاستجابة لها في أسرع وقت .

وناشد مدير إدارة العمليات، أولياء الأمور إلى ضرورة الانتباه الى أبناءهم ومنعهم من عدم العبث بالهواتف، وتوعيتهم بأهمية رقم هاتف الطوارئ999 في تلبية النداءات الضرورية والرقم 997 لنداءات الدفاع المدني.

ونظم قسم العلاقات الاجتماعية في إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة مأدبة الغداء للطفلة وزملائها من برنامج أصدقاء الشرطة بعدها قاموا بالزيارة للتعرف على مهام مركز القيادة والتحكم “غرفة العمليات” في تلبية نداءات الاستغاثة والطوارئ السريعة، وتوجيه الجهات الشرطية المختصة لتلبية النداءات المستعجلة كلاً حسب اختصاصه، مثل سيارات الإسعاف والدوريات المرورية وجهود الشرطة الكبيرة لنشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع .