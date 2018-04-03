محمد صلاح على رادار برشلونة

أفادت تقارير صحافية بأن مهاجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، الواقع تحت رادار ريال مدريد الإسباني، يعد خياراً مطروحاً أيضاً لدى برشلونة، حال فشل صفقة شراء مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان.

وأفادت صحيفة “دايلي ستار” الإنجليزية بأن اللاعب المصري بات على رادار الفريق الكاتالوني، حال فشلت صفقة اللاعب الفرنسي.

وأبرزت أيضاً أن صلاح مدرج على قائمة اللاعبين المستقبليين للريال كبديل محتمل لكريم بنزيما.

ويبدو أن ليفربول غير مستعد للتفاوض بشأن انتقال صلاح، في حين أن محيط اللاعب المصري البالغ من العمر 25 عاماً يبدو موافقاً على تجربة احترافه في إسبانيا.