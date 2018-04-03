فندق شانغريلا قرية البري – أبوظبي يعلن عن خصم 20 % على وجبات العشاء من الأثنين إلى الخميس

أعلن فندق شانغريلا قرية البري، أبوظبي عن تقديم رحلة استثنائية لضيوفه إلى جنوب شرق آسيا مع المطعم الحائز على عدة جوائز “سفرة بلد”.

حيث يقدم المطعم لضيوفه كل يوم سبت، ابتداء من 7 أبريل، بوفيه كامل يغوص في عوالم جنوب شرق آسيا ويجمع أشهى الأطباق والمأكولات القادمة من مطابخ ميانمار، وتايلاند، وفييتنام، ولاو، وسنغافورة، وماليزيا، والفلبين، وإندونيسيا الآسيوية.

وعلّق رينر لوبفر، الشيف التنفيذي لمطاعم فندق شانغريلا قرية البري أبوظبي: “إن تفاعل هذه البلدان مع الحضارات في جميع أنحاء العالم على مدى قرون عديدة أدى إلى خلق مزيج رائع من النكهات المتنوعة. وعلى ذلك صمّم طهاة المطعم مجموعة متنوعة من الأطباق الإقليمية الغنية بالألوان، ونحن متحمسون لنقدم لضيوفنا تجربة فريدة لاكتشاف النكهات الغنية من مطبخ جنوب شرق آسيا. “

وسيحظى الضيوف بفرصة التفاعل مع الطهاة عبر منصات الطهو الحية والاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق المميزة في رحلة مبتكرة لاستكشاف أشهى المأكولات والتي تتضمن حساء الموهينغاالتقليدي من ميانمار، وسرطان البحر الحار المشهور في سنغافورة، بالإضافة إلى طبق موك جاي الشهير من لاوس، وحساء ذيل الثور الماليزي. كما سيتم تقديم المأكولات الشهيرة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص كالكاري التايلاندي، ودجاج أدوبو الفلبيني، ولفائف الربيع الفيتنامية، والأرز المقلي الأندونيسي “ناسي غورينغ”.

وأضاف لوبفر: “إن مفتاح إعداد الأطباق الآسيوية الأصيلة هو استخدام أجود المكونات الطازجة، لذلك نحرص في مطعم سفرة بلد على جلب المكونات الأصلية من كل منطقة للتأكد من أن قائمة الطعام المحضرة لضيوف فندق شانغريلا قرية البري أبوظبي تصل إلى أعلى مستويات الجودة.“

ولاكتمال تجربة تناول الطعام المستوحاة من جنوب شرق آسيا، يقدم مطعم سفرة بلد مجموعة من أنواع الشاي والمشروبات المتنوعة مثل الليمون والريحان وجوز الهند وتوت العليق والمانجو والرمان.

ويتوفر بوفيه العشاء في مطعم سفرة بلد كل يوم سبت من الساعة 5:30 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً، مقابل *180 درهم إماراتي للشخص الواحد. كما تتوفر باقة مشروبات مقابل *40 درهماً إضافياً.

ويقدم المطعم خصماً بنسبة 20٪ على وجبة البرانش يوم الجمعة، وبوفيه العشاء من يوم الاثنين إلى الخميس وأيام السبت. للاستفادة من الخصم ، يمكن للضيوف إما الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو عبر الهاتف واستخدام الرمز الترويجي “RINGINTHESPRING”.، للحجز، يرجى الاتصال على الرقم 02 509 8555