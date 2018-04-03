شاهد بالفيديو | طفل شيشاني يقتحم سيارة ويقودها !
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-04-03 في 7:05 م /
انتشر في الإنترنت فيديو يظهر طفلا من جمهورية الشيشان الروسية وهو يسرق سيارة ويسوقها لعدة أمتار، ويبدو أن الطفل الشقي فعل ذلك لنيل إعجاب صديقته.
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