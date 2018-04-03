“فيس بوك مسنجر” يدعم الآن إرسال صور 360 درجة وفيديوهات HD

أطلقت فيسبوك صباح هذا اليوم تحديثاً صغيراً لتطبيقها الخاص بالدردشة فيسبوك ماسنجر وتضمّن هذا التحديث تحسينات عدة فيما يخص إرسال الصور والفيديوهات، وكان من أبرزها إمكانية إرسال الفيديوهات بدقة تصل إلى 720p، ولكن للآسف هذه الميزة غير مدعومة عندما يكون الإلتقاط بواسطة كاميرا التطبيق نفسه حيث سيعمل التطبيق على تقليل جودة الفيديو عندما يكون الإلتقاط من التطبيق مباشرة.

كما أضاف التحديث إمكانية إرسال واستعراض صور 360 درجة داخل التطبيق، ولكن بالطبع ستحتاج كاميرا متخصصة لإلتقاط هذا النوع من الصور، تأتي هذا التحسينات أعقاب إهتمام إدارة ماسنجر في تحسين التطبيق حيث صرح ديفيد ماركوس مدير التطبيق في يناير أن التطبيق في حقيقته مزعج ويحتاج إلى بعض التبسيط والتطوير حيث بدأوا بدعم إرسال واستعراض صور 4K في نوفمبر الماضي وصولًا إلى هذا التحديث.