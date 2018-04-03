روسيا | إحباط عملية تسليم عملاء أجانب خرائط عسكرية روسية “سرية”

اعلنت السلطات الامنية الروسية اليوم الثلاثاء احباط عملية تسليم عملاء اجانب خرائط عسكرية روسية “سرية”.

ونسبت وكالة (نوفوستي) الروسية للانباء الى مصادر في ادارة الامن الفيدرالي قولها ان ثلاثة مواطنين روس واوكراني قاموا بمحاولة تسليم خرائط عسكرية “سرية” روسية الى عملاء اجانب دون ان تفصح عن هوية الدول التي يعمل لحسابها هؤلاء العملاء.

وقالت ان الخرائط تضمنت معلومات عسكرية “سرية” مشيرة في الوقت نفسه الى ان النيابة العامة امتنعت عن اقامة دعوى جنائية بحقهم بعد ان اقروا بذنبهم وتعهدوا بعدم القيام بمثل هذه الممارسات التي تهدد الامن القومي.

وعلى صعيد متصل اعلنت الناطقة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بترينكو في تصريح نقله التلفزيون الروسي ان السلطات الامنية تمكنت من تحديد هوية جميع الاشخاص المتورطين في عملية تفجير مترو الانفاق في مدينة سانت بطرسبورغ في شهر ابريل الماضي.

وقالت بترينكو ان اجهزة الامن الروسية تمكنت من تحديد هوية المخطط للعملية ومنفذيها موضحة انهم اعضاء في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) فيما لم تشر ان كانت السلطات الامنية تمكنت من اعتقال بقية افراد هذه الجماعة.

وكان انتحاري يدعى اكبرجون جليلوف من مواليد عام 1995 قام بتفجير عبوة ناسفة في محطة مترو في مدينة سان بطرسبورغ العام الماضي مما ادى الى مقتل 16 شخصا.