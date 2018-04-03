“بنك” إيراني يمول الإرهاب .. البحرين تكشف معلومات دقيقة

كشفت البحرين الثلاثاء خلال منتدى دبي للاعلام العربي اللثام عن كيفية تمويل إيران للعمليات الإرهابية في العديد من العواصم العربية، متعهدة بتقديم معلومات دقيقة قريباً.

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة إن بلاده توصلت إلى معلومات دقيقة بشأن دور “بنك المستقبل الإيراني”، الذي كان يعمل داخل المنامة في تمويل كيانات وتنظيمات إرهابية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده ستكشف كافة المعلومات في هذا الشأن قريبًا.

وسلطت تصريحات وزير خارجية البحرين، الضوء على هذا البنك الذي اتهمه بتمويل الإرهاب في العديد من عواصم العالم العربي ومن بينها المنامة.

وفي ما يلي أبرز 10 معلومات عن هذا البنك الإيراني:

1- تأسس هذا البنك التجاري كمشروع مشترك بين بنكين إيرانيين هما صادرات وملي والبنك الأهلي المتحد البحريني منذ عام 2004.

2- يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقرا له.

3- فى عام 2012 أوقفت أعمال البنك في البحرين ضمن التزامات البحرين بالعقوبات الاقتصادية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران آنذاك وتم رفعهاً لاحقا.

4- في 30 أبريل 2015 أعلن مصرف البحرين المركزي إخضاع البنك وشركة تأمين إيرانية تتبع البنك لإدارته وفقا للقانون.

5- وبعدها أعلن نيته التقدم إلى المحكمة بطلب التصفية الإجبارية وفقا لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

6- تتهم مملكة البحرين البنك بدعم وتمويل كيانات وتنظيمات إرهابية.

7- في يناير 2016 اتخذ مصرف البحرين المركزي خطوات فعلية لإغلاقه بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

8- في نوفمبر 2017 أغلق مصرف البحرين المركزى شركة التأمين الإيرانية نهائيا.

9- في فبراير 2017 أحالت البحرين أوراق تصفية البنك الإيراني للمحكمة.

10- لعب البنك دورا في تمويل العمليات الإرهابية في المنامة.