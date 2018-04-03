الهند تحاول إعادة الاتصال بأقوى أقمارها الصناعية للاتصالات

بواسطة / بتاريخ 2018-04-03 في 7:54 م /
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أكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أنها تحاول إعادة الاتصال بأقوى أقمارها الصناعية للاتصالات والذي انقطع في مطلع الأسبوع في انتكاسة لطموحاتها في غزو الفضاء.

وأضافت أمس الاثنين أن حلقة الوصل بالقمر الصناعي فقدت في المرحلة الثالثة والأخيرة من إطلاقه ولكن لم توضح السبب المحتمل.

وتابعت على موقعها الإلكتروني “الجهود جارية للاتصال بالقمر الصناعي”.

وكانت الهند قد أطلقت القمر الصناعي يوم الخميس عبر مركبة إطلاق محلية الصنع.

والقمر الصناعي (جي سات-6إيه) قمر متقدم ومتحرك ومزود بهوائي عرضه ستة أمتار وهو أقوى قمر صناعي تستخدمه منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وبمجرد تحديد مكان القمر، ستتمكن المنظمة من التحكم فيه ووضعه في مداره النهائي.

وقال مسؤول بالمنظمة إنه إذا لم يحدث ذلك فسيسقط القمر ويحترق مثلما حدث مع غيره.

وذكرت المنظمة أن القمر الصناعي سيساعد على إجراء اتصالات متنقلة متقدمة تتضمن اتصالات للجيش.

وتسعى الهند للحصول على حصة أكبر من صناعة الفضاء العالمية التي يزيد حجمها عن 300 مليار دولار، ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتصوير بلاده على أنها مصدر عالمي منخفض التكلفة لخدمات الفضاء.

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