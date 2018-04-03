شاهد بالصور | “سانتوريني” .. واحة من الجمال في البحر المتوسط

تلقب اليونان بأنها الجنة الموجودة على الأرض، ومن بين معالم هذه الجنة، جزيرة سانتوريني، ذات الألوان المبهجة والطبيعة الساحرة.

سانتوريني هي جزيرة تابعة لليونان تقع في بحر إيجا، وتمتد على مساحة 28 ميل مربع ويعيش عليها حوالي 13.600 مواطن.

وتعرف الجزيرة بإرثها التاريخي إذ أنها كانت مركز لحضارة تسمى المينوسية، ولكن هذه الحضارة تدمرت بسبب بركان ضربها في القرن السادس عشر قبل الميلاد، فانتقل أهلها إلى مدينة برقة بليبيا، وذلك قبل التاريخ.

تمتاز هذه الجزيرة بشواطئها الساحرة على بحر إيجة، وكذلك منحدراتها الجبلية وفنادقها المقامة فوق المرتفعات.

أحد العلامات المميزة لهذه الجزيرة الساحرة الألوان المبهجة للمنازل والمباني المقامة فيها والتي تضم غالبا اللون الأبيض البراق أو الازرق السماوي.

تضم الجزيرة أيضا العديد من المواقع التاريخية والأثرية الباقية، والتي تأثرت كثيرا بالبركان.

في هذه الجزيرة الساحرة يمكنك الصعود على قمة الجبل على حافة مدينة فيرا، بالجزيرة، واستخدام منظار ليلي لرؤية المنظر الخلاب للجزيرة التي تمتزج فيها الإضاءة بألوان مبانيها.

وتتميز الجزيرة أيضا بأطباقها البحرية اللذيذة، لاسيما الاخطبوط.