قرد هارب يحاول ركوب حافلة كهربائية

هرب قرد يدعى “ريتشارد” من سيرك في مدينة كراسنودار الروسية الاثنين 2 أبريل وتجول في شوارع المدينة وحاول ركوب حافلة كهربائية.

لكن مدرب القرد ريتشارد منعه من ركوب الحافلة وصرخ في وجه سائقها كي يغلق الأبواب، وصور الأخير الواقعة.

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