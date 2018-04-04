قرد هارب يحاول ركوب حافلة كهربائية

بواسطة / بتاريخ 2018-04-04 في 8:32 ص /
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هرب قرد يدعى “ريتشارد” من سيرك في مدينة كراسنودار الروسية الاثنين 2 أبريل وتجول في شوارع المدينة وحاول ركوب حافلة كهربائية.

لكن مدرب القرد ريتشارد منعه من ركوب الحافلة وصرخ في وجه سائقها كي يغلق الأبواب، وصور الأخير الواقعة.

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