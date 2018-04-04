فيس بوك تتيح إزالة أكثر من تطبيق وموقع مرتبط بالحساب دفعة واحدة

يمكن استخدام حساب فيس بوك لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع المختلفة، حتى يمكن إعطاء صلاحية استخدام حساب فيس بوك لتطبيقات فيس بوك نفسها للإستفادة من مزاياها، لكن مع مرور الوقت تطول القائمة وتصبح إدارتها صعبة خاصة فيما يتعلق بحذف الارتباطات، الآن فيس بوك تسهلها عن طريق السماح بحذف أكثر من تطبيق وموقع مرتبط بحسابك دفعة واحدة بدلاً من حذفها بشكل منفرد.

عبر تطبيق فيس بوك على هاتفك الذكي وضمن الإعدادات يمكنك الوصول إلى قسم التطبيقات والمواقع Apps حيث تعرض قائمة بكل الخدمات التي أعطيتها صلاحية الوصول لحسابك وبياناته، ومن هناك يمكنك تحديد أكثر من خدمة والتخلص منها كلها دفعة واحدة عبر الزر Remove.

نفس الأمر يسري على موقع فيس بوك حيث تعرض قائمة مبسطة تظهر خصوصية كل تطبيق وعدد التطبيقات التي يمكنك تسجيل الدخول إليها بحساب فيس بوك، ومن هناك يمكنك تحديد أكثر من تطبيق وإزالتها معاً.

من المفيد أن فيس بوك قررت التفكير أخيراً بتبسيط هذه المهمة بدلاً من الطريقة التقليدية المرهقة والتي تحتاج للدخول إلى كل تطبيق وحذفه ومن ثم العودة لغيره وهكذا.