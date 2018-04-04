«الاقتصاد» تستدعي 4210 سيارات «دودج» و«شيروكي»

كشفت وزارة الاقتصاد أنها نفذت خطوات مؤخراً لحملة استدعاء لدواعي السلامة لسيارات من طرز «دودج تشالنجر» و«دودج تشارجر»، و«دودج دورانجو»، و«كرايسلر 300» و«جيب جراند شيروكي»، المصنعة في الفترة بين يناير 2011 وحتى أغسطس 2014.

وذكرت الوزارة أن الحملة التي تجريها شركة «فيات كرايسلر للسيارات» الشرق الأوسط، وبالتعاون مع شركة «المشروعات التجارية» الوكيل المعتمد لمركبات «كرايسلر» و«دودج» في الإمارات، و«جيب» في دبي والإمارات الشمالية، تشمل عدد 4210 سيارات، موضحة أن المركبات المشمولة بالحملة قد تواجه عطلاً حرارياً في الصمام الثنائي (أوديود)، ناتجاً عن الأحمال الدورية التي يسببها التوجيه الإلكتروهيدروليكي المعزز آلياً عندما يتوقف الصمام الثنائي عن العمل، وعندها فإن مولد التيار المتردد لن يوفر الطاقة الكهربائية للمركبة، ما قد يؤدي إلى توقفها.