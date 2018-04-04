اليوم.. ديزني على الجليد في دبي

بواسطة / بتاريخ 2018-04-04 في 9:10 ص /
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يحضر استعراض “ديزني على الجليد” العالمي إلى دبي في شهر أبريل 2018 ليمتع كافّة الأعمار والجنسيّات. عالم ديزني الرائع والخيالي هو نقطة التقاء الأفراد من مختلف الأعمار والجنسيّات والخلفيّات الثقافيّة والمستويات الإجتماعيّة.
شخصيّات ديزني تتحضّر للتزحلق على جليد الأحلام والخيال والسعادة مع كل الشخصيّات المميّزة التّي مرّت على تاريخ أعمال ديزني بالماضي ووقتنا الحاضر.
أنتم على موعد مع ميكي وميني وبطوط وغوفي وديزي وحورية البحر آريال وسيمبا ملك الغابة وأبطال فروزين وبيتر بان وملكة الثلج وغيرهم الكثير.
كما ويقدّم الاستعراض فرصة Fit to Dance التي ستقام قبل الحدث في أجواء زوتروبوليس للاستمتاع بموسيقى مبهجة وأوقات خلّابة.

التاريخ

04 أبريل – 07 أبريل 2018

الموقع

مركز دبي التجاري العالمي

رسم الدخول

132 – 3024 درهم

الدخول

4 – 5 أبريل: 3:30 بعد الظهر – 7:30 مساءً
6 أبريل: 10 صباحاً 3:30 بعد الظهر – 7:30 مساءً
7 أبريل: 11 صباحاً 3:30 بعد الظهر – 7:30 مساءً
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