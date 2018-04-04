خليجي يحجز حرية ابنته ويقيّدها بسلاسل في الفجيرة

وجّهت نيابة الفجيرة إلى أب (خليجي) تهمة حجز حرية ابنته، وتقييدها بسلاسل حديدية داخل منزله لمنعها من الخروج، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لبدء إجراءات محاكمته.

وكان بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية حول الحادثة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، توجّه رجال الشرطة إلى الموقع، فعثروا على الفتاة (19 عاماً، طالبة جامعية) مقيدة بسلسلة حديدية في أحد أركان البيت.

وفكّ رجال الشرطة وثاق الفتاة، ثم أجروا لها الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من سلامتها.

وأفادت الفتاة أثناء مراحل الاستجواب بأنها تعرضت للتعذيب والحجز من قبل والدها، في حين أنكر الأب الاتهامات الموجهة إليه.