أعضاء في «الوطني» يوصون بمسوحات دورية لإنفاق الأسر المواطنة

أوصى أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة عمل مسوحات دورية للأسر وإنفاقها الشهري وربطها بمؤشر التضخم وغلاء المعيشة لمعرفة الاحتياجات الأساسية للأسر في المجتمع، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المواطنين مربوطة بالإنفاق الأسري على الاحتياجات الأساسية ووضع خط اكتفاء معتمد على أن يتم التأكد من تواجد جميع الأسر أعلى من مستوى هذا الخط شهرياً.

جاء ذلك تعقيباً على اتصال المواطن علي راشد المزروعي، أول من أمس، على إذاعة عجمان.

وقال مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: في ظل التسارع في الحياة وأعباء المعيشة من الضروري أن يتم عمل مسوحات دورية للأسر والإنفاق الشهري و ربطها بمؤشر التضخم وغلاء المعيشة لمعرفة الاحتياجات الأساسية للأسر في المجتمع وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المواطنين مربوطة بالإنفاق الأسري على الاحتياجات الأساسية ووضع خط اكتفاء معتمد يتم التأكد من تواجد جميع الأسر أعلى من مستوى هذا الخط شهرياً.

ومن جانبها، قالت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي إن ما شهدناه من توجيهات قيادتنا بضرورة التلبية الفورية لاحتياجات المواطن علي المزروعي ليس موقفاً جديداً أو طارئاً علينا في الإمارات، بل هو انعكاس لكون الإنسان هو أغلى ما نملك في دولتنا.

ومن ناحيتها، أكدت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المواطن المتصل على إذاعة عجمان سيشكل علامة فارقة في تعديل حياة المواطنين، موصية بضرورة عمل مسوحات اجتماعية للأسر المواطنة في الدولة ودراسة الأوضاع وتحديد أوجه القصور ومعالجتها، وهو الأمر الذي سيكشف الجوانب والممارسات الخفية.