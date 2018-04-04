نظام يُلزم البنوك بتحويل «الحسابات الخاملة» إلى «المركزي» بعد مرور 7 سنوات

كشف المصرف المركزي عن وضع اللمسات الأخيرة على نظام شامل يوضح كيفية تعامل البنوك مع الحسابات المصرفية والاستثمارية، والودائع، وصناديق الودائع التي لا يُجري أصحابها أي عمليات عليها، وتعرف مصرفياً بـ«الحسابات الخاملة».

وأظهر تقرير رسمي للمصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن لدى البنوك حسابات تحتوي على أرصدة لا يطالب بها أحد، ولذلك تقرر وضع إطار للتحكم والحماية، لتمكين المتعاملين المالكين القانونيين من تلقي تلك الأرصدة.

وأضاف «المركزي» أن «النظام الجديد يلزم البنوك بالاحتفاظ بالأرصدة المصرفية والحسابات الاستثمارية والودائع والصناديق التي تحتوي أموالاً بشكل آمن لمدة سبع سنوات».

وأضاف أنه إذا لم يتم تحريك هذه الحسابات، وظلت خاملة لمدة سبع سنوات متواصلة، فإنه يجب على البنوك تحويلها إلى المصرف المركزي.