رسميًا .. بوسكيتس على رأس قائمة برشلونة لمواجهة روما

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني الإسباني لفريق نادي برشلونة الإسباني قائمة فريقه لمواجهة روما الإيطالي مساء اليوم لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

واستعاد البلوجرانا خدمات واحدًا من أهم نجومه ولاعب الارتكاز بامتياز، سيرجيو بوسكيتس، بعدما غاب عن الملاعب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء تشيلسي الإنجليزي في كامب نو.

وخلت القائمة من الثنائي ياري مينا المدافع الكولومبي وأليكس فيدال الجناح الإسباني، بالإضافة إلى الساحر البرازيلي فيليب كوتينيو لكونه غير مقيد مع الفريق في أوروبا بسبب مشاركته مع ليفربول الإنجليزي في دوري المجموعات، وفي المقابل ضمت نجم الوسط الإسباني دينيس سواريز بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في تعادل 2-2 مع إشبيلية في لا ليجا السبت الماضي.

وفيما يلي قائمة الفريق الكتلوني كاملة:

في حراسة المرمى: تير شتيجن وسيليسين.

الدفاع: سيميدو، سيرجي روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، فيرمايلين وألبا.

خط الوسط: دينيس سواريز، بوسكيتس، إنييستا، أندريه جوميز، راكيتيتش وباولينيو.

الهجوم: باكو ألكاسير، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي.