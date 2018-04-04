فندق يخصص أجنحة مذهلة للاطفال

أنشأ فندق 5 نجوم في سنغافورة 5 أجنحة مذهلة مخصصة للأطفال.

ورصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الرسومات والتصاميم المذهلة لهذه الأجنحة الخاصة للأطفال في فندق شانجري لا هوتيل، في سنغافورة، موضحة أن هذه الأجنحة تضم الكثير من التصميمات والمميزات، مثل انعكاس الفضاء وكذلك جناح على شكل قلعة، وأخرى على شكل قاع بحر.

كما تضم الأجنحة قاعات أطفال وتليفزيون بقنوات للأطفال وحمامات للأطفال وكذلك غرفة للخدمات.

الاجنحة تضم أيضا غرفة للألعاب وغرفة لنوم الأطفال، ويتراوح سعر الغرفة في الليلة الواحدة 815 جنيه استرليني.

تبين الصحيفة أنه في الجناح الذي يأخذ شكل قاع البحر، ينام الطفل داخل سرير يشبه غواصة، وفي غرفة الفضاء، ينام الطفل في كبسولات تشبه سفن الفضاء.

وتخصص هذه الأجنحة للأطفال حتى سن 12 عام، ويضم كل جناح غرفتين نوم وحمامين وكذلك نفق يربط هذه الأجنحة بغرف آباء الأطفال.