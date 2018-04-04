يلعب في «الدرجة الخامسة» 6 أشهر دون مقابل
علي العامري ينضم إلى بلايث الإنجليزي لنهاية الموسم
بعد فترة غاب فيها عن الأضواء حتى كاد يخرج من ذاكرة المتابعين، فاجأ المدافع علي العامري نجم المنتخب الأولمبي وأندية الجزيرة، النصر وبني ياس السابق الجميع عندما انضم مؤخراً إلى نادي بلايث، الذي يلعب ضمن دوري أندية الدرجة الخامسة الإنجليزية ولمدة ستة أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أعلن ضم علي العامري، الذي كانت آخر تجربة له على الصعيد المحلي مع بني ياس الموسم الماضي، إذ لم يشارك العامري مع «السماوي» في أي من مباريات دوري أندية الدرجة الأولى قبل أن يوقع على مخالصة بات على إثرها في حل من أمره.
وأكد علي العامري نفسه نبأ انتقاله للعب مع نادي بلايث الإنجليزي لمدة ستة أشهر دون أي عائد مالي، وذلك خلال حديثه مع «الاتحاد» من إنجلترا، التي وصلها قبل شهر تقريباً لخوض هذه التجربة، التي لم يكشف عن تفاصيلها.
وكان إيان سكنر أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق بلايث قد أشاد في تصريحات أدلى به للصحافة الإنجليزية بالخبرات الكبيرة التي يملكها علي العامري بعدما سبق للأخير مشاركة «الأبيض» الأولمبي في عديد الاستحقاق كالتصفيات الآسيوية أو في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن عام 2012 إلى جانب تجربته الثرية مع أندية الجزيرة والنصر ومشاركته كذلك في دوري أبطال آسيا.
وقال سكنر: «لقد رأينا أن الفرصة مواتية للتوقيع مع العامري فهو يتدرب بشكل جيد كما يملك عقلية احترافية ناضجة. أستطيع القول أنه يعتبر أحد لاعبي نادي بلايث الآن، ويكفي الإشارة هنا إلى سيرته الذاتية المزدحمة بالتجارب القوية فهي سيرة ذاتية تتحدث عن نفسها حيث نأمل له التوفيق».