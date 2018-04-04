علي العامري ينضم إلى بلايث الإنجليزي لنهاية الموسم

بعد فترة غاب فيها عن الأضواء حتى كاد يخرج من ذاكرة المتابعين، فاجأ المدافع علي العامري نجم المنتخب الأولمبي وأندية الجزيرة، النصر وبني ياس السابق الجميع عندما انضم مؤخراً إلى نادي بلايث، الذي يلعب ضمن دوري أندية الدرجة الخامسة الإنجليزية ولمدة ستة أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أعلن ضم علي العامري، الذي كانت آخر تجربة له على الصعيد المحلي مع بني ياس الموسم الماضي، إذ لم يشارك العامري مع «السماوي» في أي من مباريات دوري أندية الدرجة الأولى قبل أن يوقع على مخالصة بات على إثرها في حل من أمره.

وأكد علي العامري نفسه نبأ انتقاله للعب مع نادي بلايث الإنجليزي لمدة ستة أشهر دون أي عائد مالي، وذلك خلال حديثه مع «الاتحاد» من إنجلترا، التي وصلها قبل شهر تقريباً لخوض هذه التجربة، التي لم يكشف عن تفاصيلها.

وفي رده على تساؤل عن أسباب توجهه إلى إنجلترا، أكد العامري أن الظروف ساقته إلى نادي بلايث، الذي سيلعب له على سبيل التجربة حتى نهاية الموسم الحالي دون مقابل، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى جني أكبر قدر من الفوائد الفنية والاجتماعية من هذه التجربة، وإذا كتب له الاستمرار مع النادي الإنجليزي فهو سيكون سعيداً بذلك، أما في حال لم يكتب له الاستمرار فسيضطر إلى السعي وراء تجربة احترافية أخرى خاصة، وأنه لا يزال يملك الوقت للعب عدة سنوات أخرى حيث يبلغ من العمر حالياً 29 عاماً.

وشدد العامري على أنه سعيد وفخور بما قدمه خلال السنوات التي قضاها لاعباً مع أندية الجزيرة والنصر وبني ياس، مشيراً إلى أنه سعى إلى خوض تجربة اللعب في الخارج لإشباع حب الفضول وحس المغامرة لديه، فليس هنالك ما يخسره فعادة مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيراً، خاصة وأن العمر الرياضي للاعب كرة القدم قصير ويجب أن يستغله أفضل استغلال، وأن يسعى إلى جانب اللعب إلى الاطلاع على الثقافات الأخرى الرياضية منها وغير الرياضية، وأن هذا ما يتطلع إلى تحقيقه مع نادي بلايث. وكان إيان سكنر أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق بلايث قد أشاد في تصريحات أدلى به للصحافة الإنجليزية بالخبرات الكبيرة التي يملكها علي العامري بعدما سبق للأخير مشاركة «الأبيض» الأولمبي في عديد الاستحقاق كالتصفيات الآسيوية أو في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن عام 2012 إلى جانب تجربته الثرية مع أندية الجزيرة والنصر ومشاركته كذلك في دوري أبطال آسيا. وقال سكنر: «لقد رأينا أن الفرصة مواتية للتوقيع مع العامري فهو يتدرب بشكل جيد كما يملك عقلية احترافية ناضجة. أستطيع القول أنه يعتبر أحد لاعبي نادي بلايث الآن، ويكفي الإشارة هنا إلى سيرته الذاتية المزدحمة بالتجارب القوية فهي سيرة ذاتية تتحدث عن نفسها حيث نأمل له التوفيق».