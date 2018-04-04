أبيض الناشئات يكثف استعداداته لـ “غرب آسيا”

يواصل منتخبنا الوطني للناشئات تحت 15 سنة، تدريباته اليومية على ملعب ذياب عوانه، ضمن معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً لخوض استحقاقاته الرسمية المقبلة في بطولة غرب آسيا، خلال الفترة من 7 إلى 15 من الشهر الجاري، بمشاركة منتخبات البحرين، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، والإمارات “المستضيفة”، على أن تقام البطولة بنظام المجموعتين.

وأكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، على أن منتخبنا الوطني للناشئات قادر على تحقيق نتائج طيبة في البطولة، واللاعبات لديهن دافع وحافز قوي على القتال في المباريات التي سيخضنها، وأعربت عن ثقتها اللامحدودة فيهن، وقدرتهن على التمثيل الناجح والمشرف لكرة قدم السيدات ودولة الإمارات.

وأوضحت رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة غرب آسيا، أن فور تكليفها من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة اللجنة، تم الاعتماد كلياً على الكوادر المواطنة الشابة، ضمن توجهات القيادة الرشيدة لدولتنا الغالية، بتمكين الشباب في جميع المجالات والبطولات التي تقام على أرض الدولة.

ووجهت بوشلاخ الشكر لرئيس اتحاد الكرة وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، والأمانة العامة للاتحاد، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة السيدات، ولجنة كرة قدم السيدات لدعمهم المستمر ومتابعتهم الدائمة للكرة النسائية، كما شكرت بوشلاخ اتحاد غرب آسيا على دعمهم واهتمامهم بكرة السيدات في المنطقة، وحرصهم على تطوير اللعبة وزيادة وتوسيع قاعدة الممارسات لها، مؤكدة على أن تنظيم نسخة البطولة الحالية ستكون نسخة مميزة بكل المقاييس.

وفي السياق ذاته، أوضحت حورية الطاهري مدرب منتخبنا الوطني، أن أبيض الناشئات يخضع لجرعات تدريبية مكثفة، حيث يخوض تدريبات صباحية ومسائية، منذ بداية معسكر البطولة، والذي دشن يوم 22 مارس الماضي، خضنا خلاله وديتين مع نادي وادي دجلة المصري، بهدف زيادة الجانب الفني والجاهزية البدنية، مع إقتراب إنطلاق مباريات البطولة يوم السبت المقبل، مؤكدة على أن الفتيات يبذلن جهوداً مضاعفة خلال التدريبات، وينفذن التعليمات الفنية بكل دقة.

وأضافت الطاهري، وضعنا برنامج جيد للاستعداد، وهدفنا إثبات التواجد في ظهورنا الأول، وفي أول بطولة رسمية لنا، وأكدت، على أن لاعبات المنتخب لديهن طموح وهدف واحد، هو الوصول للمباراة النهائية، ومن ثم الفوز بالبطولة، معربة، عن تقديرها وشكرها لكل من يقف خلف المنتخب ويدعمه منذ تحضيرات البطولة، وأولهم أولياء أمور الفتيات.

إلى ذلك، كان أبيض الفتيات قد خاض مباراتين وديتين أمام وادي دجلة المصري في دبي، خسر المواجهة الأولى بهدفين دون مقابل ، فيما كسب اللقاء الثاني بهدفين مقابل هدف، وخرج المنتخب بفوائد عديدة من التجربتين، حيث اطمأن الجهاز الفني بقيادة حورية على جاهزية وزيادة معدل الانسجام بين لاعبات المنتخب، ووضعت اللمسات الأساسية على معالم التشكيلة التي سيدخل بها الأبيض غمار البطولة.

من جهة أخرى، بدأ مسؤولو اتحاد غرب آسيا مساء أمس في التوافد عبر مطار دبي الدولي، في حين ستصل عصر غدٍ “الخميس”، البعثات الرسمية لمنتخبات فلسطين، البحرين، الأردن، لبنان، وسوريا، وكذا الأطقم التحكيمية للبطولة.

هذا ويعقد المؤتمر الصحفي لبطولة غرب آسيا تحت 15 سنة، صباح يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة، وتعقبه مباشرة، وتحديداً عند الساعة العاشرة والربع مراسم إجراء قرعة البطولة، والتي ستقام بنظام المجموعتين.