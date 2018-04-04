شرطة أبوظبي تقبض على موظف حكومي متلبساً بتلقي الرشوة

قبضت شرطة أبوظبي، على موظف من الجنسية العربية، يعمل في إحدى دوائر حكومة أبوظبي، متلبسا بتلقي الرشى، مستغلاً وظيفته العامة في الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، بتسهيل المعاملات مقابل تقاضي مبالغ مالية تراوحت بين 2000 إلى 10 آلاف درهم.

وفي التفاصيل، أوضح العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، بأن معلومات وردت إلى الإدارة بشأن الموظف ” المتهم” ،الذي تبين بعد التأكد من المعلومات أنه يعمل في إحدى دوائر حكومة إمارة أبوظبي ، ويستغل منصبة وعمله الوظيفي في تسهيل إنجاز المعاملات بالتغاضي عن الشروط الواجب توافرها لإنجازها، مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وذكر أنه بعد التأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم وهو متلبساً بتلقي الرشوة، وإخضاعه للتحقيق، وتحويله إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المهيري عدم التهاون في التصدي للفساد وملاحقة مرتكبيه، حفاظاً على المال العام، وتعزيز شفافية ونزاهة الأداء في العمل الوظيفي في القطاع الحكومي، وتسهيل إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور وفق القوانين والتعليمات المعمول بها.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن جميع ممارسات الفساد التي قد تواجههم، لتعزيز جهود شرطة أبوظبي في القضاء على تلك الممارسات الدخيلة على مجتمعنا، مؤكداً سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات وتوظيفها في رصد أية سلوكيات خاطئة تؤدي إلى الفساد.