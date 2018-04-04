إنقاذ 6 سيدات من الغرق في بحر الممزر بدبي

بمتابعة من العميد عبد القادر البناي، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، تمكنت الدوريات البحرية المشتركة في مركز شرطة الموانئ من إنقاذ 6 سيدات من الغرق وذلك بعد تلقيها 3 بلاغات بسبب ارتفاع الامواج.

وأشرف المقدم راشد ثاني العايل، رئيس قسم الأمن البحري في مركز شرطة الموانئ، والمقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الانقاذ البحري، على حالات الإنقاذ التي وقعت في حديقة خور ممزر دبي نتيجة ارتفاع الموج وقت الظهيرة.

وأوضح المقدم النقبي أن غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت البلاغات السابقة فانتقلت الدوريات المشتركة من الأمن البحري والإنقاذ البحري إلى منطقة الاستغاثة وساهمت في إنقاذ حياة السيدات وذلك نتيجة سرعة الاستجابة عقب البلاغ.

وأشاد النقبي بالتنسيق المباشر والمستمر مع المسؤولين عن الشواطئ في بلدية دبي في سرعة التعامل مع مختلف بلاغات الاستغاثة الأمر الذي يساهم في سرعة عملية الإنقاذ وحفظ سلامة الأرواح.

ودعا النقبي مرتادي البحر لتوخي الحيطة والحذر، والامتثال لنصائح رجال الإنقاذ المتواجدين في المكان، والالتزام بالإرشادات والتعليمات كافة، وذلك حفاظا على حياتهم وتجنب تعرضهم للخطر جراء التيارات البحرية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تنشرها وتضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني عدم السباحة لما لذلك من خطر على حياتهم.

وأوضح النقبي أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على الشواطئ على مدار 24 ساعة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، مبيناً أن هناك 9 نقاط إنقاذ بحرية للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف أرجاء الإمارة تضم غواصين ومنقذين إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات برمائية مع طواقمها جاهزة لخدمة افراد الجمهور في حال وقوع أي خطر.

ودعا المقدم النقبي الجمهور الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.