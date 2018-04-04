“طرق دبي” تتولى إدارة وتشغيل مواقف منطقة بوابة الخيل خلال الربع الثاني 2018

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توليها إدارة وتشغيل مواقف المركبات في منطقة بوابة الخيل، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري ، بهدف تنظيم المواقف في المنطقة التي باتت تشهد نسبة إشغال مرتفعة، إلى جانب توفير أكبر عدد ممكن من المواقف للمستخدمين، انطلاقا من حرصها على توفير السبل والإمكانات كافة لرفع مستوى الخدمة في جميع مناطق الإمارة.

وأوضح حسين البنا، مدير إدارة تنفيذي المرور بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة ، أن المواقف في منطقة بوابة الخيل تم تصنيفها إلى مناطق مختلفة تدل عليها رموز واضحة على اللوحات الإرشادية وفقاً لمتطلبات المنطقة، بحيث تشمل مواقف مخصصة فقط للسكان؛ بينما توجد مواقف أخرى يمكن لزوار المنطقة استخدامها، وأن هذه المواقف ستكون خاضعة للتعرفة على مدار اليوم لمدة 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، مع بداية تولي إدارتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، وستكون تعرفة استخدام مواقف الزوار 4 دراهم للساعة الواحدة وكحد اقصى 32 درهماً لمدة 24 ساعة، وسيتم توفير تصاريح موسمية للسكان بتعرفة مختلفة بحسب مدة التصريح حيث ستكون بقيمة 2500 درهم لمدة سنة، و1500 درهم لمدة ستة شهور، و1000 درهم لمدة 3 شهور وستخولهم هذه التصاريح استخدام مواقف المنطقة كافة سواء المخصصة للسكان فقط أو الزوار.