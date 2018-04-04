اتصالات تطلق باقة تجوال غير محدودة للمسافرين الى السعودية

أعلنت “اتصالات” اليوم عن إطلاق باقة تجوال جديدة حصرياً لمشتركي خدمات المتحرك المدفوعة مقدماً و المفوترة، الأمر الذي سيمكّن العملاء من استخدام بيانات وإجراء مكالمات غير محدودة عند التجوال مقابل 400 درهم لمدة اسبوع داخل المملكة العربية السعودية

وتوفّر باقة التجوال الجديدة الغيرالمحدودة للمسافرين الى السعودية قيمة مميزة وعالية مقابل الرسوم التي يدفعونها مع صلاحية لمدة 7 أيام. ونظراً للرصيد العالي من البيانات ودقائق المكالمات الذي توفره هذه الباقة، يمكن للمشتركين تحقيق توفير أكبر على استخدام البيانات واستقبال المكالمات الصوتية وإجرائها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في مجموعة “اتصالات”: “يسعدنا اليوم أن نوفّر لعملائنا الكرام المشتركين في خدمات المتحرك المفوترة والمدفوعة مقدماً باقة تجوال غير محدودة وبأسعار معقولة تلبي احتياجات المسافرين الى المملكة العربية السعودية، مشيراً أن طرح الباقة الجديدة جاء انطلاقاً من إدراك اتصالات بأهمية البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء أثناء التجوال وتفادي عناء الانتظار في صفوف طويلة لاقتناء بطاقات SIM محلية أو الاعتماد على شبكة الاتصال اللاسلكي (واي- فاي) للبقاء على اتصال.

هذا وستطبق سياسة الاستخدام العادل على هذه الباقة الجديدة لضمان مستويات خدمة متميزة للعملاء. وتوفر الباقة رصيداً قدره 25 جيجابايت للبيانات بالسرعة الكاملة واستخدام غير محدود بسرعة مخفضة و2000 دقيقة للمكالمات الواردة فضلاً عن المكالمات الصادرة إلى دولة الإمارات والسعودية، كما سيتم تطبيق الرسوم العادية على المكالمات الصوتية التي تتجاوز حد الاستخدام المسموح به. ويمكن لعملاء اتصالات الحصول على باقة التجوال من خلال طلب *177# أو عبر تطبيق Etisalat UAE، أو من خلال إرسال “KSA” الى الرقم 1010