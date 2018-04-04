خليفة الطبية في عجمان تكشف عن مركز تميز جديد في طب وجراحة العظام

كشفت مدينة خليفة الطبية في عجمان احدى مبادرات رئيس الدولة حفظه الله عن خطة لانشاء مركز تميز في طب وجراحة العظام يوفر خدمات تخصصية نوعية في استبدال وتنظير المفاصل والإصابات الرياضية، وكسور الحوض المختلفة وجراحات العمود الفقري، فضلا عن خدمات إعادة تأهيل للاصابات والعمليات المختلفة.

وذكر رئيس فريق العظام الدكتور لارس والستروم ان المدينة بصدد انشاء مركز تميز متخصص في طب وجراحة العظام يوفر طاقم طبي على مستوى عالي من القدرة والمهنية فى التخصصات المختلفة التي تتعلق بطب وجراحة العظام، ومدربين لإجراء عمليات أكثر تعقيدا مثل جراحات تثبيت كسور الحوض و تبديل مفصل الورك، إلى جانب اختيار العمليات المناسبة لكل حالة، وتوفر البنية التحتية التقنية لعمل هذه العمليات بهذا النجاح.

ولفت الى ان قسم العظام في مستشفى الشيخ خليفة العام التابع لمدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان إحدى مبادرات رئيس الدولة -حفظه الله- استقبل العام الماضي أكثر من 12 الف مراجعاً خلال العام الماضي، منهم 3300 مراجعا في عيادات الطوارئ، وفقاً لرئيس فريق العظام الدكتور لارس والستروم .

وأضاف إن عدد الحالات التي استدعت دخول المستشفى خلال العام الماضي كانت 806 حالة، وذلك لإجراء تدخل جراحي، او العلاج الداخلي المكثف.

وتابع وصلت أعداد العمليات الجراحية التي أجريت في العام الماضي إلى 718 عملية جراحية، تراوحت نوعية هذه العمليات ما بين حالات الحوادث والكسور، وحالات أمراض العظام، مثل عمليات تبديل المفاصل، خصوصاً مفصل الركبة التي بلغت 10 حالة، ونحو 10 حالات تم فيها تغيير مفصل الفخذ كاملا و8 حالات لتغيير نصف مفصل الفخذ، فضلا عن 19 حالة تم فيها تثبيت كسور العمود الفقري .

وأضاف د. لارس أنه يتم استخدام أحدث المفاهيم الجراحية في جراحة الركبة مثل إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي التشريحي واستخدام أحدث المفاصل الصناعية من حيث التصميم.

من جهته قال استشاري جراحة العظام في المستشفى، الدكتور مجدي البارودي أنه يتم استخدام أحدث وسائل إعادة التأهيل حيث يعود المرضى إلى حياتهم الطبيعية في فترة وجيزة مقارنة بالسابق، مشيرا إلى أن المرضى الذين تم اجراء تبديل مفاصل الركبة لهم قد غادروا المستشفى في وقت قصير وتم اتباع برنامج علاج طبيعي مبكر وسريع لاعادتهم لحياتهم الطبيعية خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى ان القسم أجرى خلال الفترة الماضية كذلك عددا من عمليات لمعالجة كسور معقدة مثل كسور المرفق والرسغ والركبة والكاحل، وتكللت جميعها بالنجاح.

وأشار إلى أن قسم العظام قام بادخال العديد من الأجهزة الحديثة مؤخرا لتعزيز عمل القسم وتقديم أفضل الخدمات للمرضى ومن أهمها جهاز “نيوروفسيولوجي” لمتابعة عمل الأعصاب خلال الجراحة والذي يعمل على زيادة الأمان للمريض، كما أنه بصدد استقطاب جهاز ثلاثي الأبعاد داخل غرفة العمليات لجراحات العمود الفقري، وعنق عظمة الفخذ وكسور الحوض.

وتابع أجرى العديد من عمليات العمود الفقري النوعية، التي تراوحت بين كسور في العمود الفقري ، وأمراض العمود الفقري الناتجة عن خشونة الغضاريف وتآكل (الديسك)، خصوصاً الفقرات القطنية أسفل الظهر.