537 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ17 مليون في وادي الصفا

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 537 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 125 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضى بقيمة 51 مليون درهم و 114 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 162 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة فى الطوار الاولى بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة الحبيه الاولى و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 324 مليون درهم منها 12 رهونات أراضى بقيمة 286 مليون درهم و 32 رهونات فلل وشقق بقيمة 38 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 164 مليون درهم وأخرى فى منطقة جبل علي الأولى بقيمة 53 مليون درهم.