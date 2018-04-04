مؤسسة دبي للمستقبل تطلق الدورة الثانية من مبادرة “مليون مبرمج عربي”

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثانية من مبادرة “مليون مبرمج عربي”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تدريب مليون شاب عربي على تقنيات العصر وأدوات البرمجة الأساسية.

ويستمر التسجيل في الدورة الثانية التي تأتي استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته المبادرة في دورتها الأولى، حتى العاشر من شهر ابريل الجاري، مستهدفة 300 ألف مشارك من الشباب العربي من مختلف دول العالم، وسيكون بإمكان الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الالكتروني للمبادرة www.arabcoders.ae

وتنفذ المبادرة التي تديرها مؤسسة دبي للمستقبل، بدعم من “مؤسسة حسين سجواني –داماك الخيرية” على ثلاثة مراحل، حيث سيتمكن المتقدمون بعد قبول طلب تسجيلهم من الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية الخاصة بالبرمجة، عبر منصة إلكترونية خاصة، فيما سيخضع المنتسبون في المرحلة الثانية لاختبار يتم عبره اختيار 1000 مشارك للالتحاق بدورة متقدمة في البرمجة بالتعاون مع مؤسسة “أوداسيتي” العالمية.

أما في المرحلة الثالثة فسيتم اختيار أفضل 10 مبرمجين يتنافسون على المركز الأول الذي يحصد الفائز به جائزة مقدارها مليون دولار، فيما يحصل تسعة فائزين آخرين على جوائز بقيمة 50 ألف دولار لكل منهم، ويحصل أفضل 4 مدربين على مبلغ 200 ألف دولار، بواقع 50 ألفاً لكل منهم.

وتهدف مبادرة “مليون مبرمج عربي” إلى تمكين ملايين الشباب العربي في المنطقة، وزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل في قطاع التكنولوجيا الحديثة، من خلال تأهيلهم وصقل مهاراتهم وإثراء معارفهم وتطوير قدراتهم وبناء خبراتهم في مجالات العلوم المتقدمة وتوفير التدريب العلمي المتخصص لهم لمساعدتهم على إتقان لغة البرمجة.