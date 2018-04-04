3 آلاف درهم ضمن باقة مواليد السعادة لـ 100 مولود مواطن بمستشفى لطيفة

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع هيئة الصحة بدبي وتعاونية الاتحاد بدبي وذلك بهدف تقديم الدعم المادي لمائة ( 100 ) مولود مواطن من مواليد مستشفى لطيفة للنساء والأطفال التابع لهيئة الصحة بدبي ، بمناسبة مئوية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله .

أبرم الاتفاقية كل من معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي و سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ، والسيد حارب محمد بن ثاني عن الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد بدبي، بحضور العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد أحمد المهيري مساعد المدير العام لقطاع الجنسية، والعقيد علي شعبان نائب مساعد المدير العام لسجلات القيد ووثائق السفر، إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين.

وتنص الاتفاقية على تقديم بطاقة مشتريات ” مواليد السعادة ” لذوي المولود الجديد بقيمة ثلاثة آلاف (3000) درهم إماراتي التي تأتي ضمن باقة مواليد السعادة التي أطلقتها إقامة دبي في عام 2016 بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. وجدير بالذكر أن باقة “مواليد السعادة” هي عبارة عن باقة متكاملة من الخدمات للمواليد الجدد من المواطنين في مستشفى لطيفة التي تتضمن إصدار شهادة الميلاد، وإضافة المولود في خلاصة القيد بالإضافة إلى إصدار جواز السفر ، وتهدف هذه الخدمة إلى إسعاد المواطنين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات في مكان واحد.

و قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن هيئة الصحة بدبي تتبنى تنفيذ أجندة ثرية بالمبادرات والأفكار المبتكرة للاحتفال بعام زايد، وأن فكرة اتفاقية التعاون بين الهيئة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ، وتعاونية الاتحاد، لتنفيذ مبادرة مشتركة للاحتفاء بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه “، والمتمثلة في دعم ( 100 ) مولود إماراتي من مواليد مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، تعكس مستوى الشراكة والتواصل المميز بين المؤسسات والدوائر لتنفيذ مثل هذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوب الجميع .

وأكد معاليه أن توقيع الاتفاقية تحت عنوان ” مواليد السعادة ” ، يعد ترجمة مباشرة للواقع والمناخ العام للسعادة، الذي يتلمسه ويعيشه كل مواطن ومقيم في الدولة، كما يمثل مشاركة إيجابية مهمة لتعزيز الأسرة الإماراتية، من خلال باقة من الخدمات والتسهيلات والدعم المادي والمعنوي .

وثمن معاليه الجهود المجتمعية الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودورها المعزز لأهداف هيئة الصحة بدبي، وخاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين في العديد من المبادرات، كما أشاد معاليه بالدور التنموي الذي تقوم به تعاونية الاتحاد، وخاصة دعمها المباشر لمبادرة ” مواليد السعادة ” .

وقال سعادة اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي:” جاءت هذه الاتفاقية تزامناً مع عام زايد وتأكيداً للقيم التي أرسها المغفورله بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الخير والعطاء، واليوم بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم رئيس الدولة،حفظه الله، وأخوانه الحكام الذين كرّسوا هذه المبادئ والقيم في نفوس كل مواطن ومقيم لينعموا بالحياة الآمنة والكريمة، مضيفاً أن إقامة دبي تواصل جهودها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في إسعاد المواطنين والتماس احتياجاتهم من خلال دعم المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطنين كونهم أساس التنمية والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب اللواء المري شكره وتقديره لهيئة الصحة بدبي ولتعاونية الإتحاد بدبي على تعاونهم المثمر للمساهمة في تقديم خدمات تسعد المواطنين وتوفر عليهم الوقت والجهد، وذلك تماشياً مع محاور وأجندة الوطنية 2021 في تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشر التنمية البشرية وأن تكون من أكثر الدول سعادة، لافتاً أن تعاونية الإتحاد بدبي هي شريك استراتيجي لمبادرة مواليد السعادة، متمنياً استمرارية هذا التعاون المثمر الذي يعود بالنفع على المواطن والوطن.

ومن جانبه قال سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد:” أطلقنا وبالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مبادرة ” مواليد السعادة” التي ستسهم ببذر السعادة بين عوائل المواليد الجدد في إمارة دبي، حيث أن التعاونية تسعى وبشكل متواصل لتكون سباقة في تبني ودعم المبادرات والبرامج المجتمعية التي تنظمها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات النفع العام في الإمارة”.

وأضاف الفلاسي “سعياً من تعاونية الاتحاد مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في المشاركة في عملية التنمية الاجتماعية من خلال مد يد العون لأفراد المجتمع، والتي من شأنها أن تعزز التعاون وتصب في المصلحة العامة، مؤكداً أن المبادرة نتاج الشراكة الحقيقية التي أثمرت عن مبادرات خلاقة مبتكرة ترمي لدعم أفراد المجتمع وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة بجعل السعادة أسلوب حياة ومنهج عمل”.