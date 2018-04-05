الطقس اليوم غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 05/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 06 / 04 / 2018

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 14 – 28 / 32 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والجزر. الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.