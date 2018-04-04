والحقل الذي تقدر مساحته بألفي كيلومتر مربع هو الأكبر في تاريخ البحرين، وأول كشف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين أول بئر للنفط فيها.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي من المنامة، الأربعاء، إن العمل جار لتحديد الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل، الذي يحتوي أيضا على كمية من الغاز الطبيعي تراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.

وقال الوزير إن فريق الاسكتشاف يبذل جهودا مضاعفة، للوصول بالحقل إلى مرحلة الإنتاج خلال 5 سنوات.

وأعلن محمد بن خليفة توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون مع شركة “هاليبورتون” الأميركية للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.

وأضاف: “الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستواصل برامجها في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالاعتماد على شركاتها الوطنية، وبالاستفادة من خبرات شركات الخدمات النفطية العالمية”.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل، وتنتج المملكة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة، الذي تشترك فيه مع السعودية، لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.