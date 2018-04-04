الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على منتجات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار

كشفت الصين اليوم (الأربعاء) النقاب عن قائمة بالمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة 50 مليار دولار أمريكي التي ستخضع لزيادة الرسوم الجمركية ومنها فول الصويا والسيارات والمنتجات الكيماوية.

وقررت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على 106 منتجات في 14 فئة، حسبما أفادت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني.

وتم اتخاذ هذه الخطوة بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن قائمة مقترحة بالمنتجات التي ستخضع لزيادة الرسوم الجمركية، والتي تغطي صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار وتبلغ الزيادة المقترحة 25 في المائة.

وسيكون تاريخ التطبيق معتمدا على ميعاد فرض الحكومة الأمريكية للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، وفقا للوزارة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الخطوة الأمريكية “انتهاك واضح لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.”

وأضافت أن الخطوة الأمريكية “انتهكت على نحو خطير الحقوق والمصالح المشروعة التي تتمتع بها الصين بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وهددت المصالح والأمن الاقتصاديين للصين.”

وتابعت الوزارة بأن الرسوم الجديدة التي قررت الصين فرضها على المنتجات الأمريكية كانت رد فعل على “الحالة الطارئة الناجمة عن الانتهاك الأمريكي للالتزامات الدولية.”

وستشمل المنتجات التي تشملها الرسوم منتجات زراعية مختلفة مثل فول الصويا والذرة ولحم البقر وعصير البرتقال والتبغ.

كما ستشمل التعريفات مجموعة من المواد الكيماوية والسيارات وكذلك الطائرات التي يبلغ وزنها فارغة بين 15 طنا و45 طنا.

وأكدت وزارة التجارة الصينية على أن التكامل الاقتصادي الكبير بين الصين والولايات المتحدة وأن “التعاون هو الخيار الصائب الوحيد المطروح أمام البلدين.”

وقالت إنه ينبغي على البلدين التحلي بالعقلانية وتعزيز الاتصال وإدارة الخلافات على نحو بناء.