بوتين: داعش لا يزال يحتفظ بقدراته التخريبية

بواسطة / بتاريخ 2018-04-04 في 7:38 م /
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يحتفظ بقدراته التخريبية وسبل شن هجماته في مختلف بلدان المنطقة والعالم.

وقال: “من الواضح أن هذا التنظيم الإرهابي رغم وضعه العسكري المنهار، لا يزال يحتفظ بطاقة تخريبية كبيرة وقدرة على تغيير تكتيكه بسرعة، وشن الهجمات في مختلف بلدان المنطقة والعالم، ناهيك عن خطر التنظيمات المتطرفة الأخرى”.

وأضاف في رسالته للمشاركين في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي: “في هذه الظروف يجب أن نبحث معا عن أشكال جديدة للتعاون متعدد الأطراف تسمح بتثبيت النجاح المحرز في مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره”.

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