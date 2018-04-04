تركيا | محكمة تحتجز 9 طلاب لاحتجاجهم على احتلال “عفرين” السورية

أمرت محكمة في مدينة أسطنبول التركية اليوم الأربعاء باحتجاز 9 طلاب من أرفع جامعة في البلاد لاحتجاجهم في مارس(آذار)، الماضي على العملية العسكرية التي شنتها تركيا على منطقة عفرين بشمال سورية.

ووفقاً لوكالة “الأناضول” التركية للأنباء فإن الطلاب سيظلون في الحجز رهن المحاكمة، يواجهون تهماً بنشر دعاية لمنظمة إرهابية و”السعي لتشويه سمعة الدولة”.

كانت مجموعة من الطلاب الموالين للحكومة بجامعة بوغازيتشي قد نظموا مسيرة دعماً للعملية التركية للسيطرة على منطقة عفرين من المسلحين الأكراد الذين كانوا يسيطرون عليها.

ووزع المشاركون في المسيرة حلوى الحلقوم “الملبن” للاحتفال.

ثم قامت مجموعة أخرى من الطلاب بتنظيم مظاهرة، رفعوا فيها لافتات تندد بالحرب وأخرى تقول: “لا حلوى من أجل غزو ومذبحة”.

وقد أثارت الاحتجاجات السلمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ندد في السابق بتنظيمات نقابية أخرى، من بينها نقابة للأطباء، لتصريحاتها المعارضة للحرب.

وقال أردوغان الشهر الماضي: “لن نتيح لهؤلاء الشباب الإرهابيين حق الدراسة في هذه الجامعات… سنصل إلى هؤلاء الطلبة الإرهابيين عن طريق الكاميرات وسنقوم باللازم”.

ووفقاً للأناضول، “أوقفت الشرطة 15 طالباً في مقر بوغازيتشي في أسطنبول”.

وجرى لاحقاً إطلاق سراح 6 منهم تحت تصرف القضاء حيث لا يزالون يواجهون المحاكمة.