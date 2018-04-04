شاهد بالفيديو | تحطم أول طائرة روسية بدون طيار لنقل البريد

بواسطة / بتاريخ 2018-04-04 في 7:38 م /
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لم تتم مهمة توصيل بريد باستخدام طائرة بدون طيار روسية كما خطط لها وتحطمت طائرة بدون طيار روسية الصنع، أثناء قيامها بأول مهمة لتوصيل البريد، بعد اصطدامها بجدار، وتحولت إلى أشلاء في سيبيريا.

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