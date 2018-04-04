هواوي تطلق متجرها للتطبيقات AppGallery عالمياً

مع أن هواوي ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية من حيث المبيعات، إلا أنها تفتقر للتطبيقات الخاصة بها وأيضاً عدم توفر متجرها للتطبيقات بشكل واسع، واليوم بدأت بإتاحة متجرها الخاص بالتطبيقات الذي يدعى AppGallery عالمياً.

رأينا المتجر المذكور سابقاً يأتي محملاً مسبقاً مع هواتف بي 20 و بي 20 برو، لكن الآن يمكن تنزيله على أي هاتف هواوي وأونور مع السماح بتنزيل التطبيقات الخارجية.

ويتألف المتجر من خمسة تبويبات رئيسية وهي Featured لعرض بعض التطبيقات المميزة، Category لعرض تصنيفات التطبيقات، Top لعرض التطبيقات الأكثر تنزيلاً، Manager لعرض مدير التطبيقات الموجودة في هاتفك، Me لعرض الملف الشخص.

بالطبع هناك الكثير من التطبيقات في المتجر التي تخص الدول الآسيوية بشكل خاص مثل وي شات و QQMusic للترفيه، لكن أيضاً يحوي المتجر مجموعة من أشهر التطبيقات العالمية مثل فيس بوك وانستغرام ويوتيوب وغيرها.

ويمكنكم تنزيل متجر تطبيقات هواوي من الرابط التالي