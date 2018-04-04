اتحاد الكرة يحدد الأندية المشاركة في البطولة العربية غداً

أكد اتحاد الكرة الإماراتي أنه “سيكشف تفاصيل مشاركة الأندية الإماراتية في البطولة العربية لكرة القدم التي تقام في المغرب العام الجاري، وذلك في مؤتمر صحافي غداً الخميس”.

وأوضح اتحاد الكرة أنه سيعقد مؤتمراً غداً الخميس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي في مدينة زايد الرياضية، للإعلان عن تفاصيل مشاركة الأندية الإماراتية في البطولة العربية للأندية.

وكان نادي الوحدة أكد اعتذاره عن عدم المشاركة، بحسب تصريحات رئيس الشركة في النادي أحمد الرميثي، الذي أشار إلى أن العين والجزيرة رفضا المشاركة في البطولة، علماً أن نادي الوحدة شارك في النسخة الماضية في القاهرة وودع البطولة من دور المجموعات.