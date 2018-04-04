بإسناد إماراتي .. مقاتلات التحالف تدمر مواقع عسكرية حوثية في “الحديدة”

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية – وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية – سلسلة غارات نوعية استهدفت تدمير مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في ضواحي الحديدة.. وتعزيزات عسكرية في منطقة المبرز بمديرية جبل راس كانت في طريقها إلى الجراحي بجبهة الساحل الغربي لليمن.. أسفرت عن وقوع عشرات القتلي والجرحى في صفوف الحوثيين.

كما استهدفت الغارات الجوية مخازن أسلحة وذخائر وتجمعات للميليشيات في مديرية موزع ومنطقتي العمري والبرح غربي محافظة تعز وخلفت خسائر فادحة في صفوف الميليشيات وأنهكت قدراتهم العسكرية.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش اليمني قامت بهجوم مباغت على تجمعات الميليشيات في مديرية جبل راس التي تشرف على مدريات الجراحي وبيت الفقيه وزبيد وسط فرار لعناصر الميليشيات وارتباك في صفوفهم.

وأشار إلى أن استهداف مواقع الميليشيات في مديرية جبل راس يقطع التمدد الحوثي إلى أكثر من جهة باعتبارها موقعا استراتيجيا من حيث الارتفاع وكونها مفترقا لعدد من الطرق والممرات الواصلة بين مدن محافظة تعز وإب والحديدة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة تتصدت لكافة محاولات التسلل البائسة لميليشيات الحوثي الإيرانية نحو المناطق المحررة بجبهة الساحل الساحل الغربي والتي كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين.

وتأتي هذه الغارات الجوية في ظل استمرار العمليات العسكرية لدول التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية ورصدها واستهدافها تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية في مختلف جبهات القتال على الساحل الغربي.