الإمارات والأروجواي توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات

وقعت دولة الإمارات وجمهورية الأوروجواي الشرقية مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية / لمهمة والعادية حيث ستساهم هذه المذكرة بتسهيل الدخول والخروج والمرور لمواطني البلدين عبر أراضيهما بدون الحصول على تأشيرة الدخول وبدون رسوم لفترة أقصاها 90 يوماً.

وقع المذكرة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي و سعادة أرييل أروتورو بيرجامينو سوسا نائب وزير الخارجية لجمهورية الاوروجواي و ذلك في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وأكد أحمد عبدالرحمن الجرمن أن توقيع هذه المذكرة من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الاوروجواي.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الأوروجواي بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد أرييل أروتورو بيرجامينو سوسا نائب وزير الخارجية لجمهورية الاوروجواي حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات التي توليها حكومة بلاده اهتماماً خاصاً نظراً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات.