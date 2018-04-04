شاهد بالصور | “بيرجين” .. مدينة الألوان في النرويج‎

مدينة الألوان التي تشكل واجهة السياحة الأولى في النرويج، بيرجين، المعروفة بألوانها المتنوعة بين الخضراء والأحمر والأصفر والبرتقالي والتي تتمازج أيضا مع الأضواء الشمالية التي تظهر فوقها كل صباح. مدينة الألوان التي تشكل واجهة السياحة الأولى في النرويج، بيرجين، المعروفة بألوانها المتنوعة بين الخضراء والأحمر والأصفر والبرتقالي والتي تتمازج أيضا مع الأضواء الشمالية التي تظهر فوقها كل صباح.

وبيجرن هي ثاني أكبر مدينة في النرويج بعد العاصمة، ولكنها تتميز بخواص مميزة تجعلها قبلة السياح الأولى في الدولة الاسكندنافية، والسبب في ذلك، ألوانها الخلابة ومناظرها الطبيعية المذهلة وشواطئها الجميلة.

وتوضح صحيفة “ذا تليجراف” أن الجميع يتذكر الطابع البريدي الذي استخدمته منظمة اليونسكو على مدى أعوام والذي يظهر مباني خشبية ملونة بالأحمر والأبيض والأصفر والبرتقالي على مجرى مائي، هذه الصورة في الحقيقة مأخوذة من مدينة بيرجن.

وتقع المدينة على الساحل الجنوبي للنرويج، وهي محاطة بالجبال الخضراء المذهلة، والتي تتراص عليها المنازل والمباني لتعطيها منظرا مذهلا، ويغلب على المدينة الطراز المعماري الخشبي لمنازل متوسطة الحجم تتراوح ما بين طابقين أو 3 طوابق تنتهي بسقف مخروطي.

وأحد المناظر الخلابة في المدينة هي انعكاس اضوائها في المياه مما يعطي المدينة منظرا مذهلا، وأيضا انتشار المنازل على منحنيات الجبال المحيطة.

ويمكنك صعود هذه الجبال بالحافلات التي تشكل وسيلة النقل في المدينة، كما تضم أيضا عربات الترفيه المعلقة فوقها والتي تسمح باستكشاف المدينة من الأعلى.

وتضم المدينة أيضا الكثير من المباني الأثرية التي لا تزال قائمة مثل قلعة بيرجن هوس العملاقة بلونها الرمادي، بالإضافة إلى الكثير من المتاحف.

وتعد الأضواء الشمالية ولحظة الغروب أحد عجائب هذه المدينة، إذ تتلون السماء بألوان ذاهية وذهبية رائعة.