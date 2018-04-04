بيل كلينتون: إسرائيل عطلت عملية السلام لأنها ترى في الفلسطينيين طرفاً ضعيفاً

قال الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إن إسرائيل عطّلت عملية السلام لأنها ترى في الفلسطينيين طرفاً ضعيفاً، وفقاً لما نشرته القناة الإسرائيلية “العاشرة”، اليوم الأربعاء.

وأضاف كلينتون في مقتطفات من مقابلة أجرتها معه القناة العبرية، إن “عودة زعيم حزب الليكود (بنيامين نتنياهو) إلى الحكم في إسرائيل عام 2009، جاءت في فترة شهدت استقرارا للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وهذا ما خفف الضغط السياسي على نتنياهو لإيجاد حل للصراع مع الفلسطينيين”.

وتابع الرئيس الأمريكي الأسبق، موضحاً “نتنياهو والائتلافات الحكومية التي قادها كرئيس للوزراء منذ عام 2009 وحتى الآن، ترى أن الفلسطينيين باتوا طرفاً ضعيفاً غير قادر على إثارة المشاكل في وجه إسرائيل، لذلك جمد نتنياهو عملية السلام”.

وعبر كلينتون الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترتين بين عامي 1992 و2000، عن أمله في أن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق للسلام بطريقة ما، معتبراً أن ذلك “سيساعد إسرائيل تحديداً في تحقيق المزيد من التقدم”.