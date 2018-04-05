باندا يلهو مع أمه في محمية طبيعية في الصين

نشرت محمية “أنزيه” الطبيعية جنوب الصين شريطا مصورا لدُبّي باندا التقطتهما عدسة مثبتة في الطبيعة بهدف رصد حركة الحيوانات البرية. وقال المختصون بأن الصور تعود لباندا صغير وأمه، مشيرين إلى أهميتها في مجال دراسة سلوكيات هذا الحيوان النادر، حسبما أشار إليه موقع يورو نيوز.

وقال وانغ لي، نائب رئيس المحمية الطبيعية: “خلال العامين الماضيين، رصدنا ثلاث مرات تواجد أنثى باندا مع صغيرها. وهذا أمر مهم للغاية في المحمية الطبيعية، لأنه يدلّ على أن الباندا يمكن أن تتكاثر في هذه المنطقة”.

وكانت محمية “أنزيه” الطبيعية، الواقعة في مقاطعة سيتشوان، تعرضت لأضرار بالغة خلال الزلزال الذي وقع عام 2008. وأظهرت الأشرطة المصورة أن النظام البيئي قد تعافى تماما من آثار الزلزال، وتمت استعادة النشاط الحيواني، وظهور حيوانات برية نادرة مثل الطاكن وأيل الغابات المسكي والدببة السوداء وقرود المكاك التبتية.

وتعد غابات الصين موطنا أساسيا لدب الباندا العملاق، وغالبا ما تستعيره حدائق الحيوانات العالمية من الصين لتعرضه خلال فترة معينة ثم تعيده إلى موطنه الأصلي.