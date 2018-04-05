لوحة SwiftKey تُدخِل ميزتي الموقع والتقويم لشريط أدواتها الجديد

إن كنتم تتذكرون في التحديث ما قبل الأخير لـ لوحة SwiftKey 7.0، أنه تم إضافة شريط أدوات جديد يحمل مجموعة من الاختصارات المهمة فضلًا عن الملصقات والإعدادات الافتراضية، وكان التحديث متاحًا على كلٍ من أندرويد و iOS.

في تحديث جديد للوحة متاح فقط على أندرويد، تم الآن إضافة ميزتي مشاركة الموقع بالوقت الحقيقي وميزة التقويم، على أن تكون الميزة الأولى متاحة حاليًا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية والهند، أما الميزة الثانية فهي متاحة للجميع، مع وعود من SwiftKey بتقديم الميزة الأولى للمزيد من البلدان لاحقًا.

وبالمناسبة هذا التحديث كان متاحًا في النسخة التجريبية “بيتا” ولكن أصبح الآن متوفّر بشكل رسمي وللجميع، عمومًا ستوفّر ميزة التقويم في شريط الأدوات من مشاركة خططك من اجتماعات ولقاءات ومناسبات ومواعيد مع جهات اتصالك الخاصة بنقرات قليلة فقط، أما ميزة مشاركة الموقع فتتيح إدخال عنوان موقعك الحالي بسرعة لمشاركته مع العائلة والأصدقاء.