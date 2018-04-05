اليوم.. معرض الإمارات لتجهيزات السيارات المعدلة 2018

ينطلق اليوم 5 أبريل أعمال الدورة الرابعة من معرض الإمارات للسيارات والدراجات النارية المعدلة «كاستم شو الإمارات» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 7 أبريل الجاري.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الشركات العالمية من أمريكا واليابان وغيرها مما يصل عددهم الى 73 شركة، كذلك الشركات المحلية وتتجاوز عددهم ال 90 شركة.

كما يضم المعرض مسابقة بناء الدراجات بين فريق إماراتي وفريق ألماني، وكذلك مسابقة الدراجات المعدلة، كذلك يضم مسابقة بناء المحركات للسيارات الأمريكية بين فريق إماراتي وفريق أمريكي، و كذلك مسابقة تركيب محركين للنيسان بين فريقين إماراتيين ( إثنين كراجات )، وكذلك مسابقة السيارات المعدلة، كما يصحب المعرض فعاليات خاصة بالأطفال وكذلك حلبة الإستعراض للفورويل والصالون، إضافة الى بعض الفعاليات المتنوعة.