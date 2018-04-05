“الوطني للأرصاد” يحذر من إستمرار إضطراب بحر عمان

بواسطة / بتاريخ 2018-04-05 في 8:56 ص /
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أكد المركز الوطني للأرصاد على تحذيراته السابقة لمرتادي بحر عمان حيث أنه لا يزال مضطربا .

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم ان ارتفاع الموج في عمق بحر عمان من 4 – 6 وقد يصل إلى 7 أقدام وذلك حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

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